النائب العام يؤكد على ضرورة ترسيخ الالتزامات الناشئة عن القوانين الداخلية والصكوك الدولية ذات الصلة بواجب احترام حقوق الإنسان وحماية الحريات

البيضاء 08 يونيو 2021 (وال) – أكد معالي النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور دور النيابات العامة في ترسيخ مفهوم سيادة القانون والواجب الذي يقتضي منها اتخاذ التدابير اللازمة لفرض الالتزام بالمبادئ التي تلحق بهذا المفهوم، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم الثلاثاء في مدينة البيضاء ضمن جولاته التفقدية للعمل.

وضمن اجتماع معالي النائب العام المستشار الصديق الصور الذي بدأ الاثنين جولة لمناطق شرق البلاد، كل من المحامي العام بمحكمة استئناف البيضاء، والمحامي العام بمحكمة استئناف طبرق، إضافة إلى السادة رؤساء ومديري وأعضاء النيابات العامة الابتدائية والجزئية بدائرتي الاختصاص.

وأكد المستشار الصديق الصور ترسيخ مبدأ المساءلة واحترام الالتزامات الناشئة عن القوانين الداخلية والصكوك الدولية ذات الصلة بواجب احترام حقوق الإنسان وحماية الحريات.

وعرج معالي المستشار على أهمية مشاركة جميع السادة أعضاء النيابة العامة في تشخيص المعوقات ووضع الحلول وصنع القرار الذي يسهم في بناء الدولة التي يتطلع لها أبناء المجتمع.

وبتفاعل السادة الأعضاء مع الحديث ، تكشّفت جملة من المصاعب التي تحد من ترسيخ مفهوم العدالة الناجزة ومنها عدم توفير الإمكانيات المادية اللازمة لحسن سير العمل، ومحدودية التنسيق الوطني مع جهات إنفاذ القانون فيما يتصل بالملاحقة الجنائية، بالإضافة إلى انحسار ولاية النيابة العامة في إقامة الدعوى أمام القيود الإجرائية التي تفرضها القوانين المنظمة للوظيفة العامة، وضعف الاستجابة للمعايير الوطنية والدولية فيما يتصل بإيداع النساء والاحداث بمؤسسات الإصلاح والتأهيل وكذلك عدم التفاعل المؤسسي الموضوعي والفعال المتصل بتعزيز قدرة أعضاء النيابة العامة على العمل والبعد بهم عن الضغوطات وترسيخ الضمانات المتعلقة بالعزل والنقل.

وفي نهاية الاجتماع، ثمن معالي النائب العام جهود أعضاء النيابة العامة، مؤكدا على أن العمل جار على تطوير منظومة العمل، واتخاذ الخطوات الكفيلة بدعم عمل النيابات الجزئية من خلال توفير الخدمة الإلكترونية والحد من الصعوبات القائمة سواء فيما يتعلق بالإمكانيات المادية أو العوائق التي تحد من فاعلية الملاحقة.

وكان معالي النائب العام قد وصل مساء الإثنين إلى مطار الأبرق الدولي، حيث جرى لمعاليه استقبالا رسميا شارك فيه أعضاء النيابات العامة ورجل الأمن، وعدد من المسؤولين.

وفي 20 أبريل الماضي، انتخب مجلس النواب الليبي، المستشار الصديق الصور الذي كان يشغل لعدة سنوات صفة رئيس قسم التحقيقات في مكتب النائب العام، ، لمنصب النائب العام، بالتوافق مع المجلس الاستشاري الأعلى للدولة.

وصوت مجلس النواب بالإجماع لصالح اختيار المستشار الصديق الصور نائبا عاما، من بين 8 من أعضاء من الهيئات القضائية رشحهم المجلس الأعلى للقضاء لهذا المنصب. ( وال – البيضاء) ا م

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