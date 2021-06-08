سرقة 2300متر أسلاك كهرباء بدائرتي توزيع قصر بن غشير والكريمية

أكدت الشركة العامة للكهرباء سرقة 2300متر أسلاك ضغط عالي بدائرتي توزيع قصر بن غشير والكريمية، اليوم الثلاثاء، ما أدى إلى انقطاع التيار على عدد من منازل المواطنين القاطنين بالمنطقتين.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن اعتداء وقع على خط مصنع أطباق بن غشير من فرعية السدرة وسرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 1500 متر بدائرة توزيع قصر بن غشير.

– سرقة أسلاك كهرباء بطول 2550 مترا في زليتن

– سرقة 2250 متر أسلاك «ضغط عالي» بدائرة توزيع جنوب زليتن

– سرقة أسلاك نحاس مسافة 1350 مترا بدائرة توزيع القرة بوللي

وأضافت أنه حدث كذلك الاعتداء على خط جامع الزيتون من فرعية خويلد وسرقة أسلاك ضغط منخفض تقدر بمسافة 800 متر مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على عدد من منازل المواطنين القاطنين بالمنطقتين.

وتعاني الشركة العامة للكهرباء من كثرة التعديات التي تطال مكونات الشبكة الكهربائية في مختلف المناطق رغم مناشداتها المتكررة الجهات الأمنية بضرورة وضع حد لها، لتجنب انقطاع التيار عن المواطنين وزيادة عدد ساعات طرح الأحمال.

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