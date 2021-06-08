المنفي يلتقي الهيئة العليا للملتقى الليبي للاستقرار

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أمس، أعضاء الهيئة العليا للملتقى الليبي للاستقرار، وبحث اللقاء الذي ضم أعضاء ممثلين عن 13 دائرة انتخابية دعم خارطة الطريق الحالية التي تقود إلى انتخابات الرابع والعشرين من ديسمبر القادم.

حيث أكد المنفي أهمية إجراء مصالحة وطنية حقيقية بين الليبيين، وتمسكه بالسيادة الوطنية وإخراج كل المقاتلين الأجانب والمرتزقة، وتوحيد كل مؤسسات الدولة، ودعم وقف إطلاق النار، ومتابعة أعمال اللجنة العسكرية المشتركة.

من جهتهم شدد أعضاء الهيئة على ضرورة دعم مشروع المفوضية الوطنية للمصالحة لجمع الفرقاء ولم شمل أبناء الوطن الواحد.

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