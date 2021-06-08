الجزائر تعلن عن دعم «لامشروط» للسلطات الليبية بعد اعتداء سبها

جددت الجزائر في أعقاب إدانتها للاعتداء الإرهابي على نقطة تفتيش تابعة لمديرية أمن سبها، «وقوفها وتضامنها المطلق مع الشعب الليبي»، مؤكدة دعمها «اللامشروط للسلطات في جهودها من أجل إعادة الاستقرار السياسي و الأمني في ربوع ليبيا».

وأعربت الجزائر عن «إدانتها الشديدة» للاعتداء الإرهابي الذي استهدف يوم 7 يونيو المنصرم، موقعا للشرطة الليبية بمدخل مدينة سبها وأدى إلى «استشهاد ضابطين وإصابة 5 آخرين من عناصر الشرطة» حسب وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها اليوم الثلاثاء.

وقدمت الجزائر «تعازيها الخالصة والمواساة لليبيا حكومة وشعبا ولعائلات الشهداء».

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وعقب الاعتداء الإرهابي الذي تبناه تنظيم «داعش» الإرهابي، قرر المجلس الرئاسي تشكيل لجنة برئاسة وزير الداخلية، وعضوية كل من رئيس جهاز المخابرات، ومنسق مكتب مكافحة الإرهاب لجمع المعلومات عن عملية التفجير، وكشف المتورطين فيها وملاحقتهم وتقديمهم إلى العدالة.

ودانت كل من مصر والولايات المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الهجوم الذي نفذه انتحاري بسيارة ملغومة مستهدفا عناصر البحث الجنائي المتمركزين عند المدخل الشمالي لمدينة سبها، بحسب ما أعلنه مدير الأمن العميد السنوسي صالح.

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