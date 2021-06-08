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وزارتا النفط والداخلية تؤكدان أهمية حل الاعتصامات بالطرق السلمية

تم النشر منذُ 51 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكدت وزارتا النفط والداخلية على أهمية حل الإعتصامات بالطرق السلمية، وبما يضمن الحقوق لكل الأطراف، والعمل على حل الإشكاليات القائمة دون المساس بالمنشآت أو المؤسسات أو تعطيل أعمالها.

جاء ذلك خلال اجتماعوكيل وزارة النفط والغاز لشئون الإنتاج رفعت العبار بمكتبه في مدينة بنغازي وكيل وزارة الداخلية للشئون الفنية، فرج محمد قعيم.

وقدم العبار شكره لقعيم للاستجابة السريعة لفك الإعتصام القائم أمام مستودع رأس المنقار التابع لشركة البريقة لتسويق النفط، والذي أثر على حركة توزيع الوقود بمختلف أنواعه، وتم قبل تفاقم الوضع فيما يتعلق بنقص المحروقات بمدينة بنغازي.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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