الحويج يفتتح برنامج الحاضنة الإلكترونية بطرابلس

افتتح وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، بمقر البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة بطرابلس، برنامج الحاضنة الإلكترونية، والتي تقدم خدمات لرواد الأعمال والشركات الناشئة متمثلة في مساحات عمل وبنية تحتية متكاملة من البرامج الخاصة بتقنية المعلومات والانترنت، بهدف زيادة الوعي بريادة الأعمال والمساهمة في تطوير شبكة محلية وإقليمية.

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