ليبيا الان

الحويج يفتتح برنامج الحاضنة الإلكترونية بطرابلس

تم النشر منذُ 9 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

افتتح وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، بمقر البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة بطرابلس، برنامج الحاضنة الإلكترونية، والتي تقدم خدمات لرواد الأعمال والشركات الناشئة متمثلة في مساحات عمل وبنية تحتية متكاملة من البرامج الخاصة بتقنية المعلومات والانترنت، بهدف زيادة الوعي بريادة الأعمال والمساهمة في تطوير شبكة محلية وإقليمية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك