«النفط» لـ«الداخلية»: نشكركم على سرعة فك اعتصام مستودع رأس المنقار ببنغازي

عقد رفعت العبار، وكيل وزارة النفط والغاز لشئون الإنتاج بمكتبه في بنغازي اجتماعا مع، فرج محمد قعيم، وكيل وزارة الداخلية للشئون الفنية، لبحث التأكيد على أهمية حل الاعتصامات بالطرق السلمية.
وقدم رفعت العبار الشكر لـ«قعيم» للاستجابة السريعة لفك الاعتصام القائم أمام مستودع رأس المنقار التابع لشركة البريقة لتسويق النفط، والذي أثر على حركة توزيع الوقود بمختلف أنواعه، وتم قبل تفاقم الوضع في نقص المحروقات بمدينة بنغازي.
كما تم خلال الاجتماع، التأكيد على أهمية حل الاعتصامات بالطرق السلمية، وبما يضمن الحقوق لكل الأطراف، والعمل على حل الإشكاليات القائمة دون المساس بالمنشآت أو المؤسسات أو تعطيل أعمالها.
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