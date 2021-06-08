«النفط» لـ«الداخلية»: نشكركم على سرعة فك اعتصام مستودع رأس المنقار ببنغازي

عقد رفعت العبار، وكيل وزارة النفط والغاز لشئون الإنتاج بمكتبه في بنغازي اجتماعا مع، فرج محمد قعيم، وكيل وزارة الداخلية للشئون الفنية، لبحث التأكيد على أهمية حل الاعتصامات بالطرق السلمية.

وقدم رفعت العبار الشكر لـ«قعيم» للاستجابة السريعة لفك الاعتصام القائم أمام مستودع رأس المنقار التابع لشركة البريقة لتسويق النفط، والذي أثر على حركة توزيع الوقود بمختلف أنواعه، وتم قبل تفاقم الوضع في نقص المحروقات بمدينة بنغازي.

كما تم خلال الاجتماع، التأكيد على أهمية حل الاعتصامات بالطرق السلمية، وبما يضمن الحقوق لكل الأطراف، والعمل على حل الإشكاليات القائمة دون المساس بالمنشآت أو المؤسسات أو تعطيل أعمالها.