داخلية مالطا تؤكد تفعيل الاتفاقيات مع ليبيا لمكافحة غسيل الأموال والهجرة

أكد وزير الداخلية المالطي “بايرون كاميلليري” خلال لقائه نظيره الليبي خالد مازن على تفعيل الاتفاقيات السابقة مع ليبيا في مجال مكافحة المخدرات وغسيل الاموال والهجرة غير الشرعية والتهريب والجريمة المنظمة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية الليبية أن وزير الداخلية المالطي أكد خلال لقائه مازن اليوم الثلاثاء بديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس على دعم وتدريب أمن السواحل الليبي والرفع من كفاءتهم في هذا المجال.

وأشار مازن إلى أن ملف الهجرة غير الشرعية هو ملف مشترك وكبير وعلينا جميعاً تحمل أعباءه باعتبار ظاهرة الهجرة ليست مشكلة ليبية فقط الأمر الذي يتطلب تكاتف كل الجهود من أجل الحد منها والقضاء عليها.