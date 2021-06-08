المحجوب: المجلس الرئاسي وجه رسالة إلى “بركان الغضب” لفتح الطريق الساحلي

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي اللواء خالد المحجوب، إن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، عقدت اجتماعا اليوم الثلاثاء، عبر الدائرة المغلقة، بحضور بعثة الأمم المتحدة ومجموعة الدعم التي شكلت من الدول الراعية لمخرجات برلين.

وأوضح المحجوب في تصريحات لقناة “ليبيا الحدث”، أنه تم خلال اللقاء استعراض أهم العراقيل التي تواجه تنفيذ بنود اتفاق جنيف، فيما يخص فتح الطريق الساحلي وإجلاء المرتزقة وتفكيك المجموعات المسلحة.

وأضاف: تم اليوم توجيه رسالة من المجلس الرئاسي لما يعرف بـ “غرفة عمليات البركان” التابعة لما يسمى “حكومة الوفاق” منتهية الولاية لفتح الطريق الساحلي، وذلك بصفته القائد الأعلى حتى يتم قطع الطريق عن أي ادعاءات فيما يخص تبعيتها.

وتابع المحجوب: “شدد أعضاء اللجنة من المجموعتين على ملاحظتهم عدم وجود تعاون حقيقي والتزام من الدول التي تتدخل في الشأن الليبي بما يعرقل الأمن والاستقرار الذي ينشده الليبيون الذين ملّوا تكرار الاجتماعات للمجموعة العسكرية دون نتائج ملموسة على الأرض، ولابد من الإسراع في إنجاز مقررات جنيف لأنها السبيل نحو تحقيق إرادة الليبيين”.