وكلاء وزراتي الداخلية والنفط يبحثان العمل على حل الإشكاليات القائمة دون المساس بالمؤسسات الحكومية

عقد وكيل وزارة النفط والغاز لشئون الإنتاج رفعت العبار، بمكتبه في بنغازي اجتماعا مع وكيل وزارة الداخلية للشئون الفنية، ، فرج قعيم لبحث التأكيد على أهمية حل الاعتصامات بالطرق السلمية.

وقدم رفعت العبار الشكر لقعيم للاستجابة السريعة لفك الاعتصام القائم أمام مستودع رأس المنقار التابع لشركة البريقة لتسويق النفط، والذي أثر على حركة توزيع الوقود بمختلف أنواعه، وتم قبل تفاقم الوضع في نقص المحروقات بمدينة بنغازي.

كما تم خلال الاجتماع، التأكيد على أهمية حل الاعتصامات بالطرق السلمية، وبما يضمن الحقوق لكل الأطراف، والعمل على حل الإشكاليات القائمة دون المساس بالمنشآت أو المؤسسات أو تعطيل أعمالها.

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