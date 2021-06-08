وكلاء وزراتي الداخلية والنفط يبحثان العمل على حل الإشكاليات القائمة دون المساس بالمؤسسات الحكومية

عقد وكيل وزارة النفط والغاز لشئون الإنتاج رفعت العبار، بمكتبه في بنغازي اجتماعا مع وكيل وزارة الداخلية للشئون الفنية، ، فرج قعيم لبحث التأكيد على أهمية حل الاعتصامات بالطرق السلمية.
وقدم رفعت العبار الشكر لقعيم للاستجابة السريعة لفك الاعتصام القائم أمام مستودع رأس المنقار التابع لشركة البريقة لتسويق النفط، والذي أثر على حركة توزيع الوقود بمختلف أنواعه، وتم قبل تفاقم الوضع في نقص المحروقات بمدينة بنغازي.
كما تم خلال الاجتماع، التأكيد على أهمية حل الاعتصامات بالطرق السلمية، وبما يضمن الحقوق لكل الأطراف، والعمل على حل الإشكاليات القائمة دون المساس بالمنشآت أو المؤسسات أو تعطيل أعمالها.
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