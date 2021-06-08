الجزائر: دعمنا لا مشروط للحكومة الليبية الجديدة 

أدانت الجزائر الاعتداء الإرهابي على نقطة تفتيش تابعة لمديرية أمن سبها، مركدة وقوفها وتضامنها المطلق مع الشعب الليبي، ودعمها اللا مشروط للسلطات في جهودها من أجل إعادة الاستقرار السياسي والأمني في ربوع ليبيا..

وأعربت الجزائر عن «إدانتها الشديدة» للاعتداء الإرهابي الذي استهدف يوم 7 يونيو المنصرم، موقعا للشرطة الليبية بمدخل مدينة سبها، وأدى إلى «استشهاد ضابطين وإصابة خمسة آخرين من عناصر الشرطة» حسب وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، لها اليوم الثلاثاء.

وقدمت الجزائر «تعازيها الخالصة والمواساة لليبيا حكومة وشعبا ولعائلات الشهداء».