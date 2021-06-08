الحكومة والولايات المتحدة تتفقان على هذه النقاط بشأن الانتخابات

اتفق المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند خلال اتصال هاتفي مع نائب رئيس الوزراء رمضان أبو جناح على ضرورة إجراء الانتخابات الوطنية في موعدها المقرّر في 24 ديسمبر.

ودان المبعوث الأمريكي الهجوم الإرهابي الذي استهدف سبها أمس الأول الأحد معربا عن تعازيه لأسر الضحايا، وأكد دعم الولايات المتحدة لجهود الحكومة الليبية المستمرة لتحسين الأمن في الجنوب، وتوحيد القوات العسكرية للبلاد، وزيادة السيطرة على الحدود بالمنطقة الجنوبية، وحماية السيادة الليبية مشيرا إلى أن هذه ستكون موضوعات مطروحة خلال اجتماع برلين الوزاري المقبل بحسب بيان للسفارة الأمريكية.

ورحب السفير الأمريكي بالتزام نائب رئيس الوزراء الراسخ بتحقيق مصالحة مستدامة في جميع أنحاء البلاد.

وبحث الجانبان الأمن وتوحيد القوات العسكرية والمصالحة الوطنية والتحضير للانتخابات في ليبيا.

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