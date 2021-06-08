مصادر : عملية إنتاج وضخ النفط الليبي مهددة بالتوقف

نقلت صحيفة «صوت بيروت» عن مصادر ليبية تحذيرها، اليوم الثلاثاء، من أن تسرب في خط أنابيب بحقل السماح الليبي قد يؤدي لوقف عمليات الضخ.

وأوضحت الصحيفة اللبنانية، في تقرير لها، أن حقل السماح الليبي يغذي ميناء السدرة، كما يبلغ إنتاجه حاليا نحو 285 ألف برميل يوميا، حسبما نقلت وسائل إعلام عن مسؤولين.

ونقلت عن مهندس نفط بالحقل، قال إنه تمت أمس السيطرة على تسرب في نفس خط الأنابيب الذي يربط السماح بميناء السدرة ولكن التسرب تجدد اليوم.

وأشارت إلى أن إنتاج ليبيا الحالي من النفط، يبلغ نحو 1.1 مليون برميل يومياً، بينما بلغ في العام 2011 ذروته عند حدود 1.6 مليون برميل يومياً، حيث تعتبر أكبر بلد أفريقي من حيث احتياطي النفط، ناهيك بامتلاك احتياطات هامة من الغاز الطبيعي.

واستكملت أنه تملك شركة الواحة -ثاني أكبر منتج للنفط والغاز في ليبيا- أكبر شبكة نقل للنفط الخام في البلاد.

ولفتت إلى أنه تراهن الحكومة الليبية، على إغراءات النفط وكلَف إعادة التعمير المقدرة بنحو 120 مليار دولار، لاستقطاب دعم دول الجوار والدول الفاعلة في الملف الليبي، ليس لجذب الاستثمارات فقط، بل أيضاً من أجل كسب تأييد دولي لتحقيق الاستقرار الداخلية.