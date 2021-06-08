أمريكا تؤكد دعمها لليبيا لتحسين الأمن بالجنوب وتوحيد الجيش

أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، “دعم الولايات المتحدة لجهود الحكومة الليبية المستمرة لتحسين الأمن في الجنوب، وتوحيد القوات العسكرية للبلاد، وزيادة السيطرة على الحدود بالمنطقة الجنوبية، وحماية السيادة الليبية”.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية جمعت نورلاند مع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبو جناح، اليوم الثلاثاء، لمناقشة الأمن وتوحيد القوات العسكرية والمصالحة الوطنية والتحضير للانتخابات في ليبيا.

ووفق بيان للسفارة الأمريكية لدى ليبيا، فقد “أدان السفير نورلاند الهجوم الإرهابي الذي حدث في سبها يوم 6 يونيو، وعبّر عن تعازيه لأسر الضحايا”.

وأشار نورلاند إلى أن تحسين الأمن في الجنوب، وتوحيد القوات العسكرية وحماية السيادة الليبية ستكون موضوعات في اجتماع برلين الوزاري المقبل.

ولفت البيان إلى ان نورلاند وأبو جناح، اتفقا على “ضرورة إجراء الانتخابات الوطنية في موعدها المقرّر في 24 ديسمبر”.

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