المبعوث الأمريكي لأبوجناح: نؤكد على إجراء الانتخابات الوطنية في موعدها المقرّر في 24 ديسمبر

أجرى المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، اليوم الثلاثاء، مكالمة هاتفية، مع نائب رئيس الوزراء رمضان أبو جناح لمناقشة الأمن وتوحيد القوات العسكرية والمصالحة الوطنية والتحضير للانتخابات في ليبيا.

وأدان السفير نورلاند الهجوم الإرهابي الذي جدّ في في سبها، وعبّر عن تعازيه لأسر الضحايا، مؤكداً دعم الولايات المتحدة لجهود الحكومة الليبية المستمرة لتحسين الأمن في الجنوب، وتوحيد القوات العسكرية للبلاد، وزيادة السيطرة على الحدود بالمنطقة الجنوبية، وحماية السيادة الليبية.

وأشار إلى أن هذه ستكون موضوعات في اجتماع برلين الوزاري المقبل، ورحب بالتزام نائب رئيس الوزراء الراسخ بتحقيق مصالحة مستدامة في جميع أنحاء البلاد، واتفق كلاهما على ضرورة إجراء الانتخابات الوطنية في موعدها المقرّر في 24 ديسمبر.

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