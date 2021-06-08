شركة الكهرباء تؤكد وقوفها مع مطالب الموظفين

أكد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، “تضامنه مع المطالب المشروعة ووقوفه إلى جانب كل العاملين بالشركة، والتواصل مع الجهات المعنية لتحقيق هذه المطالب”.

جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس مجلس إدارة الشركـة وئام العبدلي، بحضور عضو مجلس الإدارة عبد الحكيم الفرجاني، بعدد من موظفي الشركة عن حراك 6/6، اليوم الثلاثاء لتقديم العديد من المطالب بشكل رسمي.

ووفق بيان للشركة، فقد تم مناقشة المطالب المتمثلة في التأمين الصحي، وعلاوة الخطر، وسداد المستحقات المالية المتأخرة، وزيادة قيمة المرتبات، وتوفير معدات الأمن والسلامة المهنية.

يذكر أن موظفي الشركة العامة للكهرباء نفذوا وقفات احتجاجية في أكثر من مدينة، للمطالبة بحقوق مادية وإدارية، على رأسها صرف المستحقات المالية المتأخرة وتوفير التأمين الصحي ومعدات الأمن والسلامة.

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