كشلاف: سبب تعثر لقاء المستشار صالح والمشري في المغرب هو عدم التفاهم على آلية تغيير المناصب السيادية

رأى عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور سالم كشلاف أن مسألة تشكيل لجنة دولية لاختيار المناصب السيادية أمر مستبعد، كون الأمر شأنًا داخليًا سياديًا لا يجوز حتى للأمم المتحدة التدخل فيه وفقًا لميثاقها.

كشلاف وفي تصريح لموقع “عربي 21” القطري أمس الإثنين معلقًا على تعثر لقاء رئيس النواب والدولة، قال: “ربما يرجع الفشل إلى عدم التفاهم على ملفات مهمة سواء المناصب السيادية وآليات اختيارها، رغم الإعلان عن اتفاقات سابقة في بوزنيقة، بالإضافة إلى انعدام الاتفاق على خارطة طريق للمسار الدستوري كون عقيلة صرح بأن مشروع الدستور عليه خلاف ويترك أمر إنجازه للبرلمان القادم”.

وتابع: “الاختلاف ما زال قائمًا بين المجلسين، وإن رئيسيهما يلعبان دورًا رئيسًا في حلحة الأمور أو تعقيدها، وإن كنت أرى أن المستشار عقيلة صالح هو من يحاول زيادة تعقيد المشهد السياسي في ليبيا لمصالح شخصية صرفة”.

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