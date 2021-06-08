وزير البيئة يبحث مع شركة نمساوية توفير أجهزة لقياس ملوثات الهواء 

التقى وزير البيئة، إبراهيم العربي منير، صباح اليوم الثلاثاء، وفدا من شركة «روتاري إنترناشيونال المحدودة» المجرية النمساوية مناقشة الملوثات الناتجة عن تلوث الهواء .

وحسب بيان للوزارة، فقد تم خلال الاجتماع مناقشة الملوثات الناتجة عن تلوث الهواء بصفة عامة، إضافة الى مناقشة أجهزة قياس ملوثات الهواء المقدمة من قبل الشركة التي تختص بمعرفة ثلوث الهواء الناتج عن الشركات والمصانع وغيرها.

وطالب الوزير الشركة بتقديم عروضها لهذه الأجهزة وذلك لمعرفة والاستفادة التي يمكن تقدمها لإنشاء محطات ثابتة ومتنقلة لقياس ملوثات الهواء التي يعود ضررها على المواطن.