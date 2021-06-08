وزير التعليم العالي يبحث مع المجلس الرئاسي سُبل حلحلة المشاكل والصعاب التي تواجه سير عمل القطاع

استقبل نائبا رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي وموسى الكوني، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بطرابلس وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية عمران القيب.

واستعرض الوزير، لنائبي رئيس المجلس الرئاسي، البرامج التعليمية المستهدف تنفيذها من الوزارة بهدف تطوير العملية التعليمية في ليبيا.

“كما تم تناول المشاكل والصعاب التي تواجه سير عمل القطاع خاصة فيما يتعلق ببرامج الايفاد بالخارج والتي من أهمها عدم وجود ميزانية كافية الأمر الذي ترتب عليه وجود أعداد هائلة من قرارات الايفاد التي لم تنفذ حتى هذا التاريخ، والوزارة عازمة على بذل الجهود في سبيل حل كل العوائق بمؤازرة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية لأن هذا يعد مشروع وطني يخدم البلد حاضراً ومستقبلا”، بحسب إيجاز صحفي للوزارة.

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