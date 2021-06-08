خلال اجتماعه باللجنة الاستشارية العلمية.. وزير التعليم يُشدّد على ضرورة أن يُغطي عملها كامل التراب الليبي

ترأس وزير التربية والتعليم موسى المقريف، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً باللجنة الاستشارية العلمية بالوزارة، عُقد بمقر اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.

وأعرب الوزير في كلمة له عن عميق شُكره لأعضاء اللجنة، متمنياً التوفيق لرئيسها عبدالمنعم أبولائحة الذي حالت ظروفه الصّحية دون الاستمرار في مهامه، مضيفاً أن عمل اللجنة الاستشارية العلمية بالوزارة داعم له في اتّخاذ القرار بشأن العملية التعليمية.

وشدّد الوزير على ضرورة أن يُغطي عمل اللجنة كامل التراب الليبي، ليشمل المنطقة الشرقية، معرباً عن اِستعداده لنجاحها واستمرارها. بدوره، أكّد عضو اللجنة الاستشارية العلمية بالوزارة طارق جبريل على أهمية تقييم الوضع بالمدارس حالياً، والتأكّد من مدى التزامها بالإطار الوبائي، وتحسين ما أمكن تحسينه، وفق قوله.

وأوضح عضو اللجنة الاستشارية العلمية بالوزارة عبدالناصر ديهوم أن فرق العمل الميدانية بالمنطقتين الغربية، والجنوبية أصبحت قادرة على التعامل مع أي طارئ، بعد أن تكوّنت لديهم خبرة تراكمية، وفق قوله.

وأثنى عضو اللجنة الاستشارية العلمية بالوزارة أدم الزغيد على الجُهود المضنية التي تقوم بها اللجنة، مضيفاً أن مركز تقنيات البُحوث الحيوية تحت تصرف الوزارة، وأنه بإمكانهم تدريب فرق العمل لتقوم بعملها على الوجه الأكمل.

واستعرض عضو اللجنة الاستشارية العلمية بالوزارة محمد شمبش بالأرقام قوله “لجنتنا لديها 80 فريق يُتابعون الوضع الوبائي في 5000 مدرسة”، مؤكّداً أن الوضع الوبائي في المدارس خلال الأسابيع الأخيرة مستقر جداً.

فيما اِستهل عضو اللجنة الاستشارية العلمية بالوزارة عبدالرحمن السنوسي كلمته عبر الدوائر المغلقة بالإشادة لجهود الفرق الميدانية، وما أسفرت عنه الجهود من خلق بيئة تعليمية آمنة”، على حد قوله.

ورأى عضو اللجنة الاستشارية العلمية بالوزارة الدكتور الطيب العزومي ضرورة التنسيق مع وزير الحكم المحلي بشأن تدخل عدد من عمداء البلديات في الفتح والإغلاق للمؤسسات التعليمية، مُطالباً بضرورة تقديم الدّعم الكافي لفرق العمل الميدانية.

وفي ختام الاجتماع تعهد أعضاء اللجنة بتقديم تقرير شارح عن الوضع الوبائي في المدارس لوزير التربية والتعليم للاستئناس به، كما تم الاتفاق على إعادة تشكيل اللجنة الاستشارية العلمية، لتشمل كامل التراب الليبي.

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