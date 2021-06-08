عقيلة صالح والصور يلتقيا قي القبة

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ناقش رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم الثلاثاء مع النائب العام الصديق الصور الصعوبات والمشاكل التي تعترض سير عمل القضاء والنيابات.

وقال الصور الذي استقبله صالح في مكتبه في مدينة القبة إنه ناقش مع رئيس مجلس النواب الصعوبات التي تعترض سير عمل النيابات على الأخص مسألة التشريعات والتي تحتاج إلى بحث ونظر.

وأوضح النائب العام أن هناك إسهاب في كثير من التشريعات التي صدرت من المؤتمر الوطني ومجلس النواب وكانت ذات صلة بالعمل القضائي ولم يكن للقضاء والنيابة العامة فيها رأي، الأمر الذي سبب في كثير من المشاكل.

وتابع الصور :”هناك توسع في القيود التي تقع على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوة الجنائية، الطلب والإذن لكثير من القطاعات وهذا يتنافى مع مبدأ المساواة أمام القضاء والقانون”.

وشدد على ضرورة أن يكون لمكتب النائب العام دور في دراسة كثير من التشريعات وبحثها وإحالة مذكرات إيضاحية وتفسيرية إلى مجلس النواب وأيضاً التركيز على مسألة التواصل مع اللجان الرقابية لمجلس النواب، حتى يكون هناك تناغم وانسجام بين السلطات.

وأوضح النائب العام بأن كل المسائل التي تم النقاش فيها مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قد لاقت تجاوبًا كاملًا منه وتعاون وقبول لكل الآراء وكل ذلك سيؤدي في النهاية إلى الرقي بمستوى الأداء.