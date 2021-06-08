الدبيبة يعيد تشكيل لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي

أصدر رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية قرار رقم 102 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي.

ونصت المادة رقم (1)، من القرار، بأن يعاد تشكيل لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، وكذلك أن يكون مصطفى فتحي الجهيمي رئيساً للجنة الإدارة ومحمد منصور الصالحين نائباً لرئيس لجنة الإدارة ومريم فضيل البرغثي عضواً ومحمد عمران جلودي عضواً ورمضان أمود مختار عضواً حسن علي ميلاد عضواً سالمة أحمد محمد الوحيشي عضوا.

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