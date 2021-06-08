الكبير يبحث مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب مع مدراء المشاريع التي أطلقها المركزي

اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس الصديق الكبير، اليوم الثلاثاء، مع مدراء المشاريع التي أطلقها مصرف ليبيا المركزي.

وتناول الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المعنية بالتحول الرقمي وسلامة النظام المصرفي.

وكذلك مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتطوير الشفافية والإفصاح والاستدامة المالية للدولة والحوكمة وبناء القدرات والتأجير التمويلي، بالإضافة إلى متابعة إنجاز المشاريع السابقة وعلى رأسها مشروع السيولة والتي ستسهم في تحريك عجلة الاقتصاد وفق رؤية حكومة الوحدة الوطنية.

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