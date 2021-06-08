وزارة الشباب والليبية للإعلام تتفقان على توقيع بروتوكول تعاون

اتفقت وزارة الشباب مع المؤسسة الليبية للإعلام على توقيع بروتوكول تعاون وتكامل بين الوزارة والمؤسسة يتضمن التعاون في كافة مجالات العمل الإعلامي، وعلى وجه الخصوص تشغيل وبرمجة إذاعة الشبابية المسموعة وكذلك قناة ليبيا الشبابية المرئية التي سينطلق بثها قريباً.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية فـتـح الله الـزنّـي للمؤسسة الليبية للإعلام ولقائه رئيس المؤسسة محمد عمر بعيو بحسب المؤسسة عبر صفحتها بموقع “فيسبوك”.

وأشاد وزير الشباب بدور المؤسسة في خدمة ليبيا، من خلال الإعلام الوطني العمومي – إعلام السلام – والذي يتوافق ويجسّد توجهات حكومة الوحدة الوطنية في جمع شمل الوطن وتحقيق السلام والإستقرار والتنمية، وإنجاز الإستحقاق الإنتخابي المقرر في 24ديسمبر 2021 .

وعبر بعيو عن سعادته وكل العاملين بالإعلام الوطني بهذه الزيارة، التي تجسد التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة، مؤكداً استعداده لوضع إمكانيات الإعلام في خدمة الشباب الليبي من خلال وزارة الشباب، التي يقودها شاب وطني ملتزم رفقة نخبة من شباب ليبيا المخلصين.