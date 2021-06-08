ليبيا الان

لقاء روسي دولي لبحث قضايا التسوية على الساحة الليبية

تم النشر منذُ 55 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

عقد نائب وزير الخارجية الروسي، المبعوث الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، لقاء ثلاثيا مع نظيره التركي، سادات أونال، والمبعوث الأممي، يان كوبيتش، وذلك لبحث قضايا التسوية الليبية.

وجاء في بيان للخارجية الروسية، أنه تم التركيز خلال اللقاء على تبادل وجهات النظر، والتي أكدت جميعها ضرورة توحيد الجهود الدولية تحت رعاية أممية، بما يسهل إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المحدد.

كما أشار البيان إلى تأييد السلطات الانتقالية في ليبيا، والتي يتطلب منها توحيد مؤسسات الدولة، والهياكل الاقتصادية والمالية، والقوات المسلحة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك