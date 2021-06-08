المستشار صالح والصور يناقشان الصعوبات التي تواجه عمل القضاء والنيابات

ناقش رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، اليوم، مع النائب العام، الصديق الصور، وعضو مجلس النواب، أحمد الشارف، ومدير إدارة الشؤون القانونية المستشار القانوني لرئاسة مجلس النواب، أشرف الدوس، الصعوبات والمشاكل التي تعترض سير عمل القضاء والنيابات.

وصرح النائب العام، أن اللقاء بحث الصعوبات التي تعترض سير عمل النيابات، خاصة مسألة التشريعات، موضحا أن هناك إسهابا في كثير من التشريعات التي صدرت من المؤتمر الوطني ومجلس النواب وكانت ذات صلة بالعمل القضائي ولم يكن للقضاء والنيابة العامة رأي فيها، الأمر الذي تسبب في كثير من المشاكل.

وأوضح النائب العام أن كل المسائل التي تمت منقاشتها قد لاقت تجاوبا كاملا من فخامته وتعاونا وقبولا لكل الآراء، مؤكدا أن ذلك سيؤدي في النهاية إلى الرقي بمستوى الأداء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا