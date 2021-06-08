«الصور» يبحث مع «عقيلة صالح» صعوبات ومشاكل تعترض سير عمل القضاء والنيابات

عقد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع النائب العام الصديق الصور، لمناقشة الصعوبات والمشاكل التي تعترض سير عمل القضاء والنيابات.

وشارك في اللقاء عضو مجلس النواب أحمد الشارف، ومدير إدارة الشؤون القانونية المستشار القانوني لرئاسة مجلس النواب أشرف الدوس.

وقال «الصور» أنه ناقش مع «صالح» الصعوبات التي تعترض سير عمل النيابات على الأخص مسألة التشريعات والتي تحتاج إلى بحث ونظر.

وأوضح النائب العام أن هناك إسهابا في كثير من التشريعات التي صدرت من المؤتمر الوطني ومجلس النواب وكانت ذات صلة بالعمل القضائي ولم يكن للقضاء والنيابة العامة فيها رأي، الأمر الذي سبب في كثير من المشاكل.

وأضاف «هناك توسع في القيود التي تقع على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوة الجنائية، الطلب والإذن لكثير من القطاعات وهذا يتنافى مع مبدأ المساواة أمام القضاء والقانون.

وتابع، أنه يجب أن يكون لمكتب النائب العام دور في دراسة كثير من التشريعات وبحثها وإحالة مذكرات إيضاحية وتفسيرية إلى مجلس النواب وأيضاً التركيز على مسألة التواصل مع اللجان الرقابية لمجلس النواب، حتى يكون هناك تناغم وانسجام بين السلطات”.

واختتم النائب العام بأن كل المسائل التي تم النقاش فيها مع رئيس مجلس النواب قد لاقت تجاوبا كاملا منه وتعاونا وقبولا لكل الآراء وكل ذلك سيؤدي في النهاية إلى الرقي بمستوى الأداء.