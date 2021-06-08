السفير الأمريكي لـ«أبوجناح»: لابد من تكاتف الجهود لمكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار

تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان أبوجناح، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من سفير الولايات المتحدة والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند.

وقال المكتب الإعلامي لنائب رئيس الحكومة، في بيان له اليوم الثلاثاء، إن الاتصال الهاتفي تناول عدد من الملفات المتعلقة بالتطورات السياسية في ليبيا، والجهود المبذولة لتوحيد المؤسسات في ليبيا، ودعم مسار اللجنة العسكرية 5+5 وتوحيد المؤسسة العسكرية في البلاد.

كما أثنى أبوجناح، على جهود المبعوث الأمريكي الخاص لدعم وتنفيذ مخرجات الحوار السياسي الليبي وحرصه على أهمية العلاقات بين البلدين.

من جهته، أشار سفير الولايات المتحدة، إلى أهمية تكاثف الجهود لمكافحة الإرهاب، وعبر عن تطلع بلاده لتحقيق استقرار ليبيا.

كما نوه نورلاند، بأهمية مشاركة جميع الشرائح الفاعلة بالمنطقة الجنوبية في المشاركة بجهود استقرار ليبيا ودعم لقاء برلين المرتقب المزمع عقده في 27 من الشهر الجاري.