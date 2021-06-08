الصور يُقدّم لعقيلة صالح مقترحات لتحسين عمل القضاء والنيابات

بحث النائب العام الصديق الصور، مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، الثلاثاء، “الصعوبات التي تعترض سير عمل النيابات على الأخص مسألة التشريعات والتي تحتاج إلى بحث ونظر”.

وأكد الصور، خلال اللقاء الذي عقد في مدينة القبة، أن “هناك اسهاب في كثير من التشريعات التي صدرت من المؤتمر الوطني ومجلس النواب وكانت ذات صلة بالعمل القضائي ولم يكن للقضاء والنيابة العامة فيها رأي، الأمر الذي سبب في كثير من المشاكل”.

ووفق بيان لمجلس النواب، فقد أشار الصور إلى وجود “توسع في القيود التي تقع على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية، الطلب والإذن لكثير من القطاعات، وهذا يتنافى مع مبدأ المساواة أمام القضاء والقانون”.

ولفت الصور إلى ضرورة أن يكون لمكتب النائب العام دور في دراسة كثير من التشريعات وبحثها وإحالة مذكرات إيضاحية وتفسيرية إلى مجلس النواب، والتركيز على مسألة التواصل مع اللجان الرقابية لمجلس النواب، حتى يكون هناك تناغم وانسجام بين السلطات.

وأوضح النائب العام أن كل المسائل التي تم النقاش فيها مع رئيس مجلس النواب، لاقت تجاوبا كاملا منه وتعاونه وقبوله لكل الآراء، وكل ذلك سيؤدي في النهاية إلى الرقي بمستوى الأداء.

يشار إلى أن اللقاء عقد بحضور عضو مجلس النواب أحمد الشارف، ومدير إدارة الشؤون القانونية المستشار القانوني لرئاسة مجلس النواب أشرف الدوس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية