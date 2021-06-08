أبو هيسة يبحث تداعيات تصدير الخردة على إنتاج الحديد والصلب الليبي

ناقش وزير الصناعة والمعادن، أحمد أبو هيسة، في اجتماع اليوم، المشاكل التي تواجه الشركات العامة والخاصة العاملة في مجال صناعة الحديد والصلب.

كما ناقش الاجتماع انعكاسات قرار وزير الاقتصاد والتجارة بالتمديد والسماح بتصدير الخردة، وتأثير ذلك على العمليات الإنتاجية بمصانع القطاع الخاص.

حيث أجمع الحضور على أن لهذا القرار له تأثير بالغ على عملية الإنتاج، الأمر الذى قد يضطر تلك المصانع لإيقاف العمل، والذي يؤثر سلبا على سلعة الحديد وتوافرها بالسوق المحلي، كما يؤثر سلبا على العمالة المحلية واستمرارية صرف مرتباتهم.

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