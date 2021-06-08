نورلاند يؤكد لأبو جناح «دعم الولايات المتحدة لجهود الحكومة الليبية لتحسين الأمن في الجنوب»

أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، خلال مكالمة هاتفية مع نائب رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة رمضان أبو جناح، اليوم، دعم الولايات المتحدة لجهود الحكومة الليبية المستمرة لتحسين الأمن في الجنوب، وتوحيد القوات العسكرية للبلاد.

وناقش نورلاند وأبو جناح، خلال المكالمة، الأمن وتوحيد القوات العسكرية والمصالحة الوطنية والتحضير للانتخابات في ليبيا، وفق بيان للسفارة الأميركية في ليبيا اليوم.

ودان السفير نورلاند «الهجوم الإرهابي» الذي جدّ في سبها أول من أمس الأحد، وعبّر عن تعازيه لأسر الضحايا، مؤكدا دعم الولايات المتحدة لزيادة السيطرة على الحدود بالمنطقة الجنوبية، وحماية السيادة الليبية.

وأشار إلى أن هذه ستكون موضوعات في اجتماع برلين الوزاري المقبل، مرحبا بالتزام نائب رئيس الوزراء «الراسخ» بتحقيق مصالحة مستدامة في جميع أنحاء البلاد.

ووفق البيان اتفق الطرفان على ضرورة إجراء الانتخابات الوطنية في موعدها المقرّر في 24 ديسمبر.

والإثنين، دانت السفارة الأميركية في ليبيا، الهجوم على قوات الأمن قرب مفترق بوابة أبناء مازق في سبها، الأحد.

السفارة الأميركية تدين تفجير سبها.. وتُذكّر بوجود «قوى مصممة على تقويض الاستقرار في ليبيا»

وقالت السفارة، إنها تنتظر المزيد من التفاصيل حول هذا «التفجير المميت»، مذكرة بوجود «قوى مصممة على تقويض الاستقرار والوحدة في ليبيا».

ومساء الأحد، تبنى تنظيم «داعش» تفجير سيارة مفخخة قرب مفترق بوابة أبناء مازق في سبها، ما أسفر عن وفاة ضابطين وجرح 5 آخرين تابعين لمديرية أمن سبها ومنتدبين للعمل بجهاز المباحث الجنائية، حسب بيان وزارة الداخلية.

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