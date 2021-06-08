حزب أردوغان: نحمل نهجا إيجابيا بشأن التباحث مع مصر حول مستقبل ليبيا

زعم المتحدث باسم حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا عمر جليك أن العلاقات بين بلاده ومصر «متجذرة»، موضحاً أن استخبارات البلدين واصلت محادثاتها حول المسائل الأمنية، رغم انقطاع العلاقات بين البلدين.

ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عن جليك قوله إن «المحادثات التي بدأت بين أجهزتنا الاستخباراتية انتقلت إلى إطار وزارة الخارجية»، مضيفا: «من الآن فصاعدا، سيتم اتخاذ خطوات تمكننا من التركيز على قضايا ملموسة من خلال المحادثات المتبادلة والمشاورات».

وبيّن المتحدث باسم حزب الرئيس التركي رجب طيب أدوغان أن لدى تركيا ومصر أمورا عليهما القيام بها بشأن العلاقات الثنائية، والتباحث بخصوص ليبيا ومستقبلها، والبحر المتوسط، ومستقبل العلاقات بين البلدين، مؤكدا أن تركيا تحمل «نهجا إيجابيا» بهذا الخصوص، على حد زعمه.

يشار إلى أن مسؤولين من مصر وتركيا أجروا محادثات في القاهرة في مايو الماضي، بعد سنوات من القطيعة.