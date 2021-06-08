التعرف على جثمان جندي مفقود منذ 2016 في بنغازي

أخبارليبيا24- خاص

كشف مصدر أمنى من مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي اليوم الثلاثاء أنه تم التعرف على جثمان جندي من المنطقة الغربية يتبع الجيش الليبي كان مفقودًا منذ فترة الحرب.

وأضاف المصدر لـ”أخبارليبيا24″ أن محمد سعد فكرون يتبع اللواء 106 التابع للقوات المسلحة العربية الليبية من مواليد 1991 كان مفقودًا منذ عام 2016 ووجد مدفونًا وراء مستشفى الجمهورية.

وذكر المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن أسرة الفقيد تعرفت عليه من خلال حذائه وخاتم يلبسه واستلمت الجثمان وتم دفنه في بنغازي اليوم.

وأوضح المصدر في تصريحه أنه تم استخراج جثمان الجندي وكان متحللًا بالكامل، لافتًا إلى أن المستشفى استلم الجثمان عن طريق مركز المدينة.