حويلي: صوتنا اليوم على السير في خيارات المناصب السيادية وفقا لـ”بوزنيقة الأول”

قال عضو ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة” وأحد أعضاء الملتقى ‏السياسي، ‏عبدالقادر الحويلي، إن جلسة “مجلس الدولة” اليوم شهدت التصويت على السير في خيارات المناصب السيادية وفقًا لاتفاق بوزنيقة الأول.

وأوضح، في تصريحات لشبكة “الرائد” الذراع الإعلامي لجماعة الإخوان، أنه سيتم فتح باب الترشح للمناصب السيادية وفقا للمناصب الموزعة جغرافيا والتي سوف تعطي لها الثقة، لتسلم السير الذاتية وفرزها من جديد وإرسالها إلى مجلس النواب.

وأكد أن المجلس قرر الاستمرار في مناقشة الاستفتاء على الدستور أو تمرير مشروع الدستور دون استفتاء بين المجلسين، أو التوجه إلى القاعدة الدستورية وفقا لمخرجات الغردقة.

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