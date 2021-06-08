وزير خارجية إيطاليا: نعمل على استعادة التبادل التجاري مع ليبيا

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو،“إننا نعمل على نطاق 360 درجة لاستئناف النشاط التجاري مع ليبيا”.

وأضاف دي مايو في مداخلته خلال حدث نظمته صحيفتي (فاينانشيال تايمز) البريطانية و(إل سولي 24 أوري)، اليوم الثلاثاء، أن “هذا لم يكن ممكناً لولا عامين من العمل الإيطالي لدعم عملية السلام”، مبيناً أن “لدينا الآن حكومة تريد المزيد من الحضور الإيطالي في ليبيا وسنلبي طلبها هذا”.

وذكّر الوزير بأن “ليبيا ما قبل الحرب كانت تحظى بنشاط تصدير من إيطاليا بقيمة 15 مليار يورو، واليوم نحن عند ملياري يورو فقط بعد 10 سنوات من التوترات”.

واستدرك رئيس الدبلوماسية الإيطالية: “لكن يمكننا استعادة هذا الهامش، حتى من وجهة نظر الجنوب أيضاً”، واختتم بالقول، “إنها منصة تطل على البحر الأبيض المتوسط ​​يمكنها جذب الاستثمارات”.