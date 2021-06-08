الصور: كل ما بحثته مع المستشار صالح لاقى تجاوبا وقبولا وتعاونا من قبله

ليبيا – التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بالنائب العام الصديق الصور في مكتب الأول في مدينة القبة لتدارس كل ما يتعلق بالشأن القضائي.

بيان صحفي صادر عن المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة الوحدة الوطنية طالعته صحيفة المرصد أكد إن المستشار صالح ناقش مع الصور خلال اللقاء الصعوبات والمشاكل التي تعترض سير عمل القضاء والنيابات وعلى الأخص مسألة التشريعات التي تحتاج إلى بحث ونظر.

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ونقل البيان عن الصور تأكيده وجود إسهاب في كثير من التشريعات التي صدرت من المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب لا سيما تلك التي كانت على صلة بالعمل القضائي ولم يكن للقضاء والنيابة العامة فيها رأي وهو ما قاد إلى التسبب في كثير من المشاكل.

وتابع الصور بالقول:”هناك توسع في القيود التي تقع على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوة الجنائية والطلب والاذن لكثير من القطاعات وهذا يتنافى مع مبدأ المساواة أمام القضاء والقانون” مشددا على ضرورة أن يكون لمكتب النائب العام دور في دراسة كثير من التشريعات وبحثها.

وأضاف الصور إن الدور المفترض القيام به من قبل مكتب النائب العام يتضمن أيضا إحالة مذكرات إيضاحية وتفسيرية إلى مجلس النواب التركيز على مسألة التواصل مع اللجان الرقابية لمجلس النواب حتى يكون هناك تناغم وانسجام بين السلطات.

وأكد الصور إن كافة المسائل التي تم النقاش بشأنها مع المستشار صالح لاقت تجاوبا كاملا من الأخير وتعاون وقبول لكل الآراء ما سيؤدي إلى الرقي بمستوى الأداء.

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