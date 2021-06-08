المشري: عماد السايح يمارس “التدليس” بشأن مسألة الاستفتاء على مشروع الدستور

ليبيا – زعم رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين إن رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح يمارس “التدليس” وعدم نقل الحقيقة إلى الشعب الليبي.

مزاعم المشري جاءت خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة طرابلس تابعت مجرياته صحيفة المرصد وفيه قال المشري إن السايح خرج في تصريحات صحافية تبين موقفه من مسألة الاستفتاء على مشروع الدستور أقل ما يقال عنها إنها “تدليس” وعدم نقل الحقيقة للشعب الليبي.

وأكد المشري أن مجلس الدولة الاستشاري كان معترضا على القانون الأول رقم 6 قبل التعديل بموجب القانون رقم 1 لعام 2019 من دون توضيح الفارق بين القانونين مشيرا إلى وجود شبهة تقول إذا تم الاستفتاء على مشروع الدستور قد تؤجل الانتخابات وهذا غير صحيح.

وأضاف المشري إن قانون الاستفتاء على مشروع الدستور جاهز وتم تسليمه لمفوضية الانتخابات منذ فبراير من العام 2019 مؤكدا إن المفوضية تتلكأ من دون أي أسباب في إجراء الاستفتاء إذ من الممكن قبل نهاية يوليو أو أغسطس المقبلين القيام بهذا الأمر.

وهاجم المشري القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر لأنه من يقف وراء عرقلة الاستفتاء على مشروع الدستور مضيفا بالقول :”المعلومات التي لدينا أن المجرم القابع في الرجمة أبلغ كل الجهات الدولية وهم أبلغونا بأنه يرفض الاستفتاء على الدستور”.

وأضاف المشري قائلا:” إن حفتر غير راض على بعض مواد الدستور مثل مادة ازدواجية الجنسية التي تمنع المزدوجين من تولي المناصب العليا “.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية