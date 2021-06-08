بحضور رئيس جهاز المخابرات.. الدبيبة يترأس اجتماعًا أمنيًا لبحث جهود مكافحة الإرهاب

ليبيا – عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة اجتماعًا مع رؤساء ومسؤولي أجهزة عسكرية وأمنية مختلفة ويحضور رئيس جهاز المخابرات اللواء العائب لبحث مستجدات الوضع الأمني.

بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للدبيبة تابعته صحيفة المرصد أكد إن الاجتماع شهد بحث جهود مكافحة الإرهاب في المناطق المختلفة وتنسيق عمل الأجهزة الأمنية لضمان استتباب الأمن عبر تكامل آليات وجهود العمل فيما بين هذه الأجهزة.

وأشار البيان إلى حضور رئيس جهاز المخابرات العامة وآمر القوة المشتركة وآمر قوة مكافحة الإرهاب ومعاونه ومدير الاستخبارات العسكرية ورئيس جهاز الأمن الداخلي المكلف ورئيس جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ونائب رئيس جهاز دعم الاستقرار ومستشارين مختصين بالشؤون الأمنية للاجتماع.

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