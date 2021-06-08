الدبيبة يرأس اجتماعا أمنيا لمناقشة جهود مكافة الإرهاب وتحقيق الاستقرار بالمدن الليبية

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، برؤساء ومسؤولي الأجهزة العسكرية والأمنية المختلفة.

وبحث اللقاء، آخر مستجدات الوضع الأمني، وجهود مكافحة الإرهاب في المناطق الليبية المختلفة، وتنسيق عمل الأجهزة الأمنية لضمان استتباب الأمن وتكامل العمل بينهم.

وحضر الاجتماع، رئيس جهاز المخابرات العامة، وآمر القوة المشتركة، وآمر قوة مكافحة الإرهاب ومعاونه، ومدير الاستخبارات العسكرية، ورئيس جهاز الأمن الداخلي المكلف، ورئيس جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ونائب رئيس جهاز دعم الاستقرار، وعدد من المستشارين بديوان مجلس الوزراء المختصين بالشؤون الأمنية، بحسب البيان.