الدبيبة يبحث مع رؤساء ومسؤولي الأجهزة الأمنية والعسكرية جهود مكافحة الإرهاب في ليبيا

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وزير الدفاع، عبدالحميد الدبيبة، ظهر اليوم، مع رؤساء ومسؤولي الأجهزة العسكرية والأمنية المختلفة، جهود مكافحة الإرهاب في المناطق الليبية المختلفة.

وبحسب بيان لمجلس الوزراء اليوم، بحث اللقاء آخر مستجدات الوضع الأمني، وجهود مكافحة الإرهاب في المناطق الليبية المختلفة، وتنسيق عمل الأجهزة الأمنية لضمان استتباب الأمن وتكامل العمل بينها.

حضر الاجتماع رئيس جهاز المخابرات العامة، وآمر القوة المشتركة، وآمر قوة مكافحة الإرهاب ومعاونه، ومدير الاستخبارات العسكرية، ورئيس جهاز الأمن الداخلي المكلف، ورئيس جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ونائب رئيس جهاز دعم الاستقرار، وعدد من المستشارين بديوان مجلس الوزراء المختصين بالشؤون الأمنية.

قتلى وجرحى جراء تفجير استهدف بوابة مفرق مازق شمال سبها

«الرئاسي» يدين الهجوم الإرهابي في سبها

ومساء الأحد، تبنى تنظيم «داعش» تفجير سيارة مفخخة قرب مفترق بوابة أبناء مازق في سبها، ما أسفر عن وفاة ضابطين وجرح 5 آخرين تابعين لمديرية أمن سبها ومنتدبين للعمل بجهاز المباحث الجنائية، حسب بيان وزارة الداخلية.

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