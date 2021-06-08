النائب العام يلتقي الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الليبي في مدينة البيضاء

البيضاء 08 يونيو 2021 (وال) – التقى معالي النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور في مقر إقامته بمدينة البيضاء، الإثنين، بالأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الليبي السيد مرعي الدرسي.

وقال الدرسي إن معالي النائب العام المستشار الصديق الصور، تطرق إلى أهمية دور جمعية الهلال الأحمر الليبي في تقديم المساعدات الإنسانية بالسجون، والتأكيد على وحدة واستقلالية الجمعية، ودعم مهامها الإنسانية في كافة أرجاء البلاد، مبديا دعمه الكامل لجهود الجمعية في كافة المجالات.

ويجري معالي النائب العام هذه الأيام جولة تفقدية للاطلاع على عمل النيابات العامة الجزئية والابتدائية ومكاتب المحامين العامين في مختلف مناطق شرق البلاد(وال – البيضاء) ا م

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال