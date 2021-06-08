الطاهر السني: هجوم سبها يؤكد أن بؤر الإرهاب ما زالت نشطة

قال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، الطاهر السني، أن الهجوم الإرهابي في مدينة سبها يؤكد من جديد أن بؤر الإرهاب ما زالت نشطة.

وكتب السني في تغريدة له على تويتر قائلا: ” إن الهجوم الإرهابي الجبان يوم أمس في مدينة سبها يؤكد من جديد أن بؤر الإرهاب مازالت نشطة وتستغل حالة عدم الاستقرار في البلاد،وهو لم ولن يُفرق بين أي ليبي و ليبية أو تيار وآخر أو منطقة ومدينة.الهدف سيبقى محاولة كسر عزيمتنا وزعزعة الاستقرار كلما اقتربنا إلى حالة من الأمل والتصالح”.

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وأضاف السني قائلا: “علينا توحيد جهودنا والالتفات إلى العدو الحقيقي الذي ضحى شبابنا في أنحاء ليبيا بحياتهم لمحاربته، وعلينا الانتباه لمؤامرات خارجية”حقيقية”لخلق الفوضى وتصدير الإرهاب وتقسيم بلادنا إلى دويلات. إن وحدة ليبيا وعدم الوقوع في فخ التقسيم تحت أي مسمى يجب أن يكون هدفنا مهما كانت الخلافات” وفق تعبيره.

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