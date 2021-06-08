حسين المسلاتي: الإخواني المشري يعمل على تعطيل العملية السياسية

ندد المحلل السياسي حسين المسلاتي بتصريحات رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، التي أعلن خلالها عن رفضه توحيد المؤسسات التنفيذية والرقابية قبل توحيد المؤسسة العسكرية.

وقال المسلاتي في تغريدة عبر “تويتر”، رصدتها “الساعة 24″، إن “‏تصريحات الإخواني المشري الأخيرة كشفت نواياهم بعدم الجدية في تغيير شاغلي المناصب السيادية وتعطيل الاستحقاق الانتخابي المقرر نهاية العام الجاري”.

وأضاف المحلل السياسي أن “‏المسار العسكري والأمني برمته يقع تحت اختصاص اللجنة العسكرية المشتركة وفقا لمقررات مؤتمر برلين، ومحاولة الإخواني خالد المشري خلط المسارات الغاية والغرض منها تعطيل العملية السياسية”.

‎

وتابع المسلاتي مستنكرا: “‏الإخواني المشري يهاجم رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح ويتهمه بالتزوير والتدليس”.

وقال «المشري»، خلال مؤتمر صحفي عقد في فندق «المهاري» في طرابلس، إن المجلس الاستشاري للدولة «لن يذهب إلى النهاية في ملف المناصب السيادية إلا إذا حدث تقدم في واضح في ملف توحيد المؤسسة العسكرية وإنهاء انقسامها».

وأعلن المشري، عن فتح باب القبول وتقديم السير الذاتية للمناصب السيادية ابتداء من اليوم ولمدة ثلاثة أيام، وفقا لمخرجات اجتماعات «أبوزنيقة 1»، على حد قوله.

ودعا الراغبين في الترشح للمناصب السيادية إلى التقدم بالسير الذاتية كلا إلى عضو دائرته، مؤكدا التزام العضو بعرض السير بكل «شفافية تامة»، وحتى موعد الإغلاق مساء الجمعة، ليتم فرز الملفات على مدى أربعة أيام ثم بعد ذلك يتم إعطاء المقبولين الفرصة في بث مباشر لعرض برامجهم أمام الليبيين، وفق قوله.

وادعى المشري أن مجلسه متمسك بإجراء الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات، زاعما القدرة على إنجاز هذا الاستحقاق دون تعارض مع الموعد المحدد للانتخابات العامة في ديسمبر من العام الجاري.

وأضاف المشري أن مجلسه يرفض توحيد مؤسسات الدولة دون توحيد المؤسسة العسكرية، على حد زعمه.