الكوني: يجب وضع خطة أمنية موحدة لمواجهة الإرهاب

اجتمع عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، مساء الثلاثاء، بطرابلس، بقيادات ما أسماهم بـ ” الجيش” من الجنوب.

وبحث الاجتماع، الأوضاع العسكرية والأمنية في المنطقة الجنوبية، والعديد من الملفات المهمة، أبرزها ضبط الحدود، ومكافحة الارهاب ومساعي توحيد المؤسسة العسكرية، وتكاثف الجهود للتصدي للتطرف والإرهاب الذي يهدد المنطقة، بعد العملية الإرهابية التي استهدفت وحدات أمنية في مدينة سبها أول أمس، بالإضافة إلى مناقشة سبل مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وقدم الحاضرون، توضيحاً عن الوضع العسكري الراهن، والأخطار التي تهدد البلاد عبر الحدود الجنوبية، مطالبين المجلس، بوضع رؤية شاملة تضم كل الوحدات العسكرية لتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب ومنع التهريب.

وأكد عضو المجلس الرئاسي، ضرورة وضع خطة أمنية وطنية موحدة لمواجهة الإرهاب وتوحيد كتائب حماية الحدود ومنحهم كافة الإمكانيات اللوجستية حتى يتمكنوا من أداء المهام الموكلة لهم في إشارة للجهود المتواصلة لتوحيد المؤسسة العسكرية والتي يبذلها المجلس الرئاسي مع جميع الإطراف والقيادات العسكرية في كل أنحاء البلاد.

وأضاف الكوني، أن المجلس الرئاسي يمثل كافة الليبيين ويسابق الزمن من أجل توحيد كل مؤسسات الدولة، وعلى رأسها المؤسسة العسكرية التي تعد صمام الأمان للدولة، معتبراً أن تجاوز أزمة الثقة بين كل الأطراف سيفتح الطريق أمام توحيدها والمساهمة في استتباب الأمن وفرض سيادة الدولة.

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