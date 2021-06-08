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الجارح: يجب وضع حد لعرقلة المشري قبل فوات الأوان

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

انتقد المحلل السياسي محمد الجارح تصريحات رئيس ما يسمى “مجلس الدولة” خالد المشري، التي أعلن خلالها عن رفضه توحيد المؤسسات التنفيذية والرقابية قبل توحيد المؤسسة العسكرية.

الجارح، وفي تغريدة عبر “تويتر”، أضاف: “إن المشري ‏أحد معرقلي عملية توحيد المؤسسات والانتقال إلى الانتخابات”.

وشدد المحلل السياسي على ضرورة وضع حد لجهود خالد المشري المعرقلة والتي تهدد السلام الهش، من قبل المجتمع الدولي قبل فوات الأوان، وانهيار العملية السياسية وعودة دعاة الحلول العسكرية، والحرب والتقسيم إلى الواجهة.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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