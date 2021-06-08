تجمع التبرعات عن طريق الرسائل القصيرة.. الدبيبة يشهد إطلاق مبادرة خيرية جديدة

وقعت الشركة القابضة للاتصالات، والهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، الثلاثاء، اتفاقية إطلاق مبادرة خيرية لدعم الأسر ذات الدخل المحدود، من أجل خلق بيئة تكافلية في المجتمع، تحت شعار “وتعاونوا”، برعاية رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

وتعمل هذه المبادرة، من خلال جمع التبرعات عبر الرسائل النصية “sms” وإيداعها في حساب خاص.

وتتضمن المبادرة، صيانة مساكن الأسرة المعوزة وكذلك شراء بطاقات الدفع المسبق لتوفير خدمات صحية وسلع غذائية.

وتستهدف المرحلة الأولى، من المبادرة، صيانة 100 مسكن حسب التوزيع الجغرافي وبنسب متفاوتة حسب التوزيع السكاني بقيمة تقديرية 50000 دينار لكل منزل وبقيمة إجمالية تصل إلى 5 ملايين دينار.

وفي مرحلتها الأولى، سيتم مساعدة 1000 مريض من ذوي الأمراض المزمنة بقيمة مالية تتراوح بين 2000 و5000 دينار موزعين على كافة ربوع ليبيا لمساعدتهم في توفير الأدوية بقيمة إجمالية تبلغ 3.5 مليون دينار.

كما سيتم استهداف المعيلين للعائلات المحتاجة وذلك بإيداع قيمة مالية تتراوح بين 1000 و2000 دينار وبقيمة إجمالية تصل إلى 1.5 مليون دينار ليبي.

يشار إلى أنه ستشكل لجان لدراسة الوضع الاجتماعي والإنساني للأسر والأشخاص المستهدفين لتنفيذ المبادرة.

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