المسلاتي: الإخواني المشري يعمل على تعطيل العملية السياسية

ندد المحلل السياسي حسين المسلاتي بتصريحات رئيس ما يسمى “مجلس الدولة” خالد المشري، التي أعلن خلالها عن رفضه توحيد المؤسسات التنفيذية والرقابية قبل توحيد المؤسسة العسكرية.

المسلاتي، وفي تغريدة عبر “تويتر”، قال: “‏تصريحات الإخواني المشري الأخيرة كشفت نواياهم بعدم الجدية في تغيير شاغلي المناصب السيادية وتعطيل الاستحقاق الانتخابي المقرر نهاية العام الجاري”.

وأضاف: أن “‏المسار العسكري والأمني برمته يقع تحت اختصاص اللجنة العسكرية المشتركة وفقا لمقررات مؤتمر برلين، ومحاولة الإخواني خالد المشري خلط المسارات الغاية والغرض منها تعطيل العملية السياسية”.

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وتابع مستنكرا: “‏الإخواني المشري يهاجم رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح ويتهمه بالتزوير والتدليس”.

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