«عون» يبحث مع سفير النمسا تعزيز دور بلاده في مجال النفط

التقى محمد عون، وزير النفط والغاز، الثلاثاء، كريستوف مينيرو سفير جمهورية النمسا لدى ليبيا.

وتناول الاجتماع، عدة مواضيع من بينها نشاط شركة النفط النمساوية في ليبيا، والتعاون الاقتصادي بين البلدين في العديد من المجالات، ومستقبل النفط، وخطط الوزارة، ورؤيتها في مجالات الطاقات المتجددة، للحد من الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل، وللحد من المؤثرات البيئية التي يتسارع العالم في النشاط ضدها، ولحمايتها والحد من الانبعاثات الغازية الضارة.

وأوضح الوزير، في معرض رده على سؤال السفير النمساوي بخصوص القوانين والقرارات التي تنظم عمل قطاع النفط بالبلاد، أن قانون النفط رقم 25 لسنة 1955م قد صدر قبل خمسة عشر عاما من إنشاء المؤسسة الليبية الوطنية للنفط بموجب القانون رقم 24 لسنة 1970م، وقد حددت هذه القوانين صلاحيات محددة وواضحة لكل من الحكومة، ووزير النفط والغاز، والمؤسسة الوطنية للنفط.