معيتيق: الانتخابات واجب وطني وأخلاقي لإخراج ليبيا من ديمومة المؤقت

قال نائب رئيس المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق:” بعد احتدام التجاذبات والخلافات حول القاعدة الدستورية: هل قدر بلادنا اليوم أن تُؤيَّد انقساماتها وأن تُنقَل الصراعات الميدانية، بتعبيرات جديدة وبوسائل متطورة ومتخفية، إلى مؤسسات الدولة وإلى دستورها وربما أيضا إلى انتخاباتها؟”.

وأضاف معيتيق، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” هناك قاعدة أصولية تقول: “ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب”، فالانتخابات واجب وطني وأخلاقي لإخراج ليبيا من “ديمومة المؤقت” وتحقيق السلم والاستقرار والتنمية.

وتابع:” هذا الواجب لا يتم إلا بتحقق شرط يرتقي إلى مستوى الواجب: صياغة الآليات الدستورية والقانونية المنظمة للانتخابات”.

وتساءل معيتيق:” لماذا لا يريد البعض الذهاب إلى الانتخابات؟، ولماذا يخافون من الاحتكام إلى شعبنا؟، ولماذا يريدون تأبيد الأوضاع الراهنة؟، ولماذا يريدون استعمال الدستور لحجز مكان لهم في المستقبل؟ فليبيا كبيرة تسع الجميع”.

واستطرد:” نعم بلادنا أوسع من الصدور الضيقة التي لا تقبل بالمخالفين، وبلادنا أوسع من القواعد والإعلانات الدستورية التي تصاغ على المقاس، وبلادنا أكبر من الحسابات والولاءات والإيديولوجيات”.

واختتم نائب رئيس المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق، قائلا:” ليبيا لا بد أن تعود اليوم إلى الليبيين”.