كوبيش يبحث مع مسؤولين روس وأتراك تسهيل إجراء الانتخابات في ليبيا

عقد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، لقاء ثلاثيا مع دبلوماسيين روس وأتراك في العاصمة موسكو، ركز خلاله على ضرورة توحيد الجهود الدولية تحت رعاية أممية لإجراء الانتخابات الليبية في موعدها.

وكشفت الخارجية الروسية، في بيان لها، أمس الثلاثاء، عن مضمون اجتماع ثلاثي عقد في مقرها ضم إلى جانب كوبيش، نائب وزير الخارجية الروسي، مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، ونائب وزير الخارجية التركي سادات أونال.

وأوضحت الوزارة، أن المسؤولين ركزوا خلال تبادل وجهات النظر على «ضرورة توحيد الجهود الدولية تحت رعاية الأمم المتحدة بغرض تسهيل إجراء الانتخابات في ليبيا، والمقررة في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر من العام الجاري».

كما أعربوا عن تأييد السلطات الانتقالية في ليبيا، والتي «يتطلب منها ضمان توحيد مؤسسات الدولة، والهياكل الاقتصادية والمالية، وكذلك القوات المسلحة».